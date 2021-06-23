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Тэйлор Бек может стать игроком минского «Динамо»

13:26
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Нападающий Тэйлор Бек продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш». В ближайшее время стороны договорятся об условиях контракта.

30-летний канадец выступал в КХЛ за такие клубы, как «Куньлунь», «Авангард» и «Металлург». В прошлом сезоне за магнитогорский клуб он провёл 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 43 (16+27) очка.

Минский клуб в прошлом сезоне пробился в плей-офф, и проиграл в первом раунде Кубка Гагарина СКА со счетом 1-4 в серии.

Дополнительная информация:

https://t.me/hockey_bulbash/1347

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Сергей Ревенко все материалы автора
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