Тэйлор Бек может стать игроком минского «Динамо»

Нападающий Тэйлор Бек продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш». В ближайшее время стороны договорятся об условиях контракта.

30-летний канадец выступал в КХЛ за такие клубы, как «Куньлунь», «Авангард» и «Металлург». В прошлом сезоне за магнитогорский клуб он провёл 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 43 (16+27) очка.

Минский клуб в прошлом сезоне пробился в плей-офф, и проиграл в первом раунде Кубка Гагарина СКА со счетом 1-4 в серии.