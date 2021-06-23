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Гендиректор «Трактора» рассказал, как клуб заработал больше 500 миллионов рублей за сезон

09:55
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин подвел итоги прошлого сезона КХЛ в интервью клубной пресс-службе и рассказал о том, сколько клуб заработал в прошлом чемпионате.

Евгений Кузнецов, Евгений Дадонов, Валерий Ничушкин.«Трактор» — безусловный номер один, СКА выше ЦСКА и «Ак Барса». Какая российская школа дает НХЛ больше всего игроков?

— По окончании сезона вы назвали цифру свыше 500 миллионов рублей, которую занесли в доходы клуба. Из чего она складывается?

— Пока ни один клуб КХЛ не приблизился к самоокупаемости. Но общая тенденция на сокращения государственного и бюджетного финансирования в российском спорте очевидна. Надо учиться зарабатывать самим и хотя бы частично отбивать расходы. Указанная мной сумма складывается от поступлений наших партнёров — это рекламные и спонсорские контракты. Также считаются продажи лож, абонементов, сувенирной продукции. Коммерческий отдел заработал значительную сумму в жестких условиях пандемии, когда трибуны большую часть сезона могли вместить лишь 35 процентов болельщиков от максимальной загрузки.

— Реально увеличить эти суммы?

— У «Трактора» нет одного хозяина или большого спонсора, который бы закрывал все финансовые вопросы. Приходится постоянно работать «в поле». Надо отдать должное эффективным действиям отдела развития. У нас есть резервы для роста даже с учётом того, что билеты на игры остаются одними из самых дешёвых в лиге. Из-за коронавируса мы могли рассчитывать лишь на частичную заполняемость арены. В следующем сезоне, если все сложится хорошо и обойдётся без ограничений, планируем прибавить в доходности по вышеуказанным направлениям.

По итогам минувшего сезона «Трактор» вышел в плей-офф КХЛ, но проиграл в первом же раунде «Салавату Юлаеву» со четом 1-4 в серии.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/38811-ivan_savin_view_2306/

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