Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов заявил, что намерен предложить новый контракт Кадейкину
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о предстоящих переговорах по продлению контрактов с действующими игроками команды.
— После 24 декабря вас глупо уже спрашивать про трансферы, теперь новая тема — продление контрактов. Что с Кадейкиным?
— Александр ведет переговоры только после окончания сезона. Нельзя сказать, что мы не следим за этой ситуацией, мы чувствуем, о чем думает игрок. И надеемся на продление контракта, и не только с ним, но и с другими игроками, сейчас первые шаги по этой работе идут.
— Говорят, что Кадейкин одной ногой уже в СКА.
— Я слышал, но он к нам не подходил и про ноги ничего не говорил.
— Михаил Науменков?
— Михаил играет с нами, проводит замечательный сезон, мы действительно ведем с ним переговоры о новом контракте. Я думаю, что это значительная часть нашей защиты.
— А вратари?
— Здесь ситуация аналогичная с Кадейкиным — мы с ними разговариваем, пока никаких сигналов о том, чтобы не заключать с ними контракты, у нас нет. Это очень хорошие вратари, мы понимаем, что на них будут претенденты, потому что это оба свободных игрока, наша задача искать и запасные варианты, учитывая ситуацию с вратарями, которая получилась у многих клубов. У нас есть запасные варианты.
— То есть вы допускаете, что с кем-то договориться не получится?
— Да, допускаем. Разные причины могут быть, потому что мы понимаем желания других клубов. Предложения могут быть такими, которые мы не сможем перебить, к этому лучше заранее подготовиться.
— Просто некоторые клубы сейчас радуют болельщиков и переподписывают контракты с хоккеистами, а из Уфы никаких новостей нет — это тревожит болельщиков.
— Да, нас это тоже тревожит. Я думаю, было бы ошибкой сейчас продемонстрировать болельщикам, что мы сейчас на все готовы, что можем подписывать любые контракты. Это показало бы нашу слабость и необоснованность позиции, которой мы придерживаемся в этом году.
Ранее Баширов рассказал о ходе восстановления нападающего Джоша Хо-Сэнга от травмы.
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