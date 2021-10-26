«Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист»

«Ак Барс» победил «Автомобилист» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Алексей Макеев и Стефан Да Коста. У гостей забивали Даниил Тарасов, Кирилл Петров и Александр Бурмистров.

«Ак Барс» набрал 32 очка и идет четвертым на «Востоке». У «Автомобилиста» 25 очков и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Макеев — 5 (Шумаков, Да Коста), 3:47 — 1:0. Да Коста — 10 (бол., Макеев), 5:39 — 2:0. Тарасов — 1 (Хенкель, Билялов), 12:19 — 2:1. Петров — 6 (Кагарлицкий), 15:00 — 2:2. Бурмистров — 3, 42:56 — 2:3.

Вратари: Галкин (58:54) — Бобков (Билялов, 5:39).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (7+6+6) — 28 (10+12+6).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

26 октября. Екатеринбург. Уралец. 459 зрителей.