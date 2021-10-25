Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата против «Сибири» (0:2).

«Непростой матч. К сожалению, уступили. В целом, где-то немного соперник был быстрее. Поэтому возникали проблемы с началом атаки, выходом из зоны. Не очень хорошо действовали перед воротами соперника. Не смогли подобрать отскоки. Это отразилось на результате матча. Очень много внимания уделяем восстановлению: где-то получается, где-то нет. Не хочу сетовать на календарь. Насколько серьезная травма у Гики пока непонятно, а Пилут получил повреждение на тренировке перед вылетом из Челябинска», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Трактор» с 36 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Сибирь» с 17 очками — на девятой строчке Востока.