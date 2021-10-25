Мартемьянов о победе над «Трактором»: «Хороший матч с одним из лидеров»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:0).

«Хороший матч с одним из лидеров. «Трактор» мощно выглядит. Мы уверенно играли против них, поймали кураж, выиграли много стыков. Забили хорошие голы, в том числе и в большинстве. Не буду никого выделять, это командная победа. У нас нет четвертого звена, но парни, которые выходили четвертыми по очереди именно за счет выигранных стыков помогали держать шайбу в чужой зоне. Игра шла до шайбы, так что гол Шора в большинстве стал ключевым моментом. Что будем делать с тремя защитниками-легионерами — это вопрос будущего. Есть кое-какие планы есть, но говорить о них я пока не буду», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Трактор» с 36 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Сибирь» с 17 очками — на девятой строчке Востока.