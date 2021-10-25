Яруллин о поражении от «Сибири»: «Не думаю, что «Трактор» присытился победами»

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин подвел итоги матча регулярного чемпионата против «Сибири» (0:2).

«Я не думаю, что мы присытились победами. Плотный график в чемпионате, постоянно выигрывать невозможно. Расписание сказывается на состоянии, но несмотря на усталость, мы должны правильно играть. «Сибирь» всегда дома играет активно, болельщики их гонят вперед. Но я не сказал бы, что мы проиграли по всем статьям. По счету — да. Бросаешь, бросаешь, а шайба не идет. Нужно подкорректировать некоторые моменты. Травмы Гики и Пилута, конечно, тревожат, но это хоккей. Без повреждений никуда. Другие ребята должны быть готовы их заменить», — приводит слова Яруллина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Трактор» с 36 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Сибирь» с 17 очками — на девятой строчке Востока.