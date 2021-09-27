Гатиятулин назвал причины поражения «Торпедо» от «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин остался недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:5).

— Где-то перехлестнули эмоции. Начали не так, как планировали. Потом думали больше об атаке, чем об обороне, получили контратаки, пропустили голы. В общем, проведем работу над ошибками. Есть день на восстановление. Готовимся к следующей игре.

— Как оцените игру вашей команды в неравных составах?

— Если брать большинство, есть много над чем работать. Не хватает в завершении. Что касается меньшинства — работа в этом направлении также ведется.

— Как прокомментируете тот факт, что уже три матча команда не может забросить больше двух шайб?

— Причина одна — реализация моментов.

— С чем связан этот перехлест эмоций? Может, с игрой «Торпедо»?

— Мы больше обращаем внимание на игру своей команды. Эмоции связаны с тем, что непростой график у нас, как и у всех команд. Нам надо играть по состоянию. Кто свежее — у того есть небольшое преимущество.