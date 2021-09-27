Гатиятулин назвал причины поражения «Торпедо» от «Трактора»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин остался недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:5).
— Где-то перехлестнули эмоции. Начали не так, как планировали. Потом думали больше об атаке, чем об обороне, получили контратаки, пропустили голы. В общем, проведем работу над ошибками. Есть день на восстановление. Готовимся к следующей игре.
— Как оцените игру вашей команды в неравных составах?
— Если брать большинство, есть много над чем работать. Не хватает в завершении. Что касается меньшинства — работа в этом направлении также ведется.
— Как прокомментируете тот факт, что уже три матча команда не может забросить больше двух шайб?
— Причина одна — реализация моментов.
— С чем связан этот перехлест эмоций? Может, с игрой «Торпедо»?
— Мы больше обращаем внимание на игру своей команды. Эмоции связаны с тем, что непростой график у нас, как и у всех команд. Нам надо играть по состоянию. Кто свежее — у того есть небольшое преимущество.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/39884-21-22-torpedo-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
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