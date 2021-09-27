Немировски: «В последних играх было видно, что Жафяров возвращается на свой уровень»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски оценил игру хоккеистов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

— Хорошая игра у нас получилась сразу. Захватили инициативу и хорошо сыграли все три периода. Хорошо действовали на поле, самое главное — это сейчас сохранить в поездке.

— Что с Шенфельдом, почему он не попал в состав сегодня?

— Заболел.

— Как смотрелся сегодня новобранец «Торпедо» Кирилл Рассказов?

— Он с командой провел только одну тренировку. Только приехал, какое-то время не тренировался. Ему было сложно, но он опытный хоккеист. Мы знали, что не надо ничего боятся, он хорошо справился.

Нам нужна глубина на случай если кто-то получил травму или заболел. Нам нужно было закрыть это место, пока Белевич не поправится. Артем Михеев тоже болел, но сейчас вернулся и хорошо играет. Я думаю, и Белевич уже в конце поездки будет в составе.

— Согласитесь ли вы, что хет-трик Агостино, это больше заслуга партнеров, чем его самого?

— Я не согласен. Голы его и, конечно, партнеров. Он находится на правильном месте, очень хорошо старался прошлую игру, но шайбу не мог найти. Сегодня нашел аж три раза и еще хороший пас Жафярову отдал. Конечно, партнеры всегда помогают, но он здорово читает игру. Это очень важно.

— Сегодня порадовала игра Дамира Жафярова. Это тот Жафяров, которого мы хотим видеть.

— Он последние несколько игр показывает себя. Он без предсезонки, новые партнеры. В последних трех играх было видно, что он возвращается на свой уровень. Я думаю, он может еще лучше.

— Согласны ли вы, что ключевую роль в обороне играет Зият Пайгин, который сегодня отдал голевую передачу и проделал колоссальный объем работы?

— Он здорово играет, берет игру на себя и добавляет в каждом матче. Конечно, есть мелкие ошибки, но я не знаю, кто в Лиге играет без ошибок.