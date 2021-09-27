Никитин заявил, что принимал решение возглавить «Локомотив» практически в поезде

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин был на отдыхе с семьей, когда ему поступило предложение возглавить команду, поэтому решение принималось практически в поезде.

«Такова хоккейная жизнь, жизнь тренера, сегодня не вспоминал про то, что было, была концентрация на матче, — сказал Никитин ТАСС. — Мы с семьей на отдыхе были, поступило предложение, пришлось, так сказать, в поезде принимать решение. Наверное, и хорошо, что все так быстро решилось, особо некогда было думать. Я с большим удовольствием и большой честью принял этот вызов, команда сейчас уже стала моей.

Что касается тренерского штаба, конечно, нужно будет усиление, помимо тех ребят, кто сегодня был на лавке. Что касается игроков, я еще не разговаривал на эту тему с президентом клуба», — заявил тренер.

В понедельник «Локомотив» обыграл на выезде со счетом 4:1 действующего обладателя Кубка Гагарина омский «Авангард». Эта встреча стала первой для Игоря Никитина в качестве главного тренера «Локомотива».