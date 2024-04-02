Гатиятулин может возглавить «Ак Барс» вместо «Сибири»

Как стало известно «СЭ», Анвар Гатиятулин с наибольшей долей вероятности станет новым главным тренером «Ак Барса».

29 марта о договоренности с 48-летним специалистом объявила «Сибирь». В официальном заявлении клуба сообщалось, что стороны обсуждают условия контракта.

Последним местом работы Гатиятулина был «Трактор». Челябинцы отправили его в отставку в октябре прошлого года.

«Ак Барс» в текущем розыгрыше КХЛ дошел до первого раунда Кубка Гагарина, в котором проиграл «Автомобилисту» (1-4) в серии. После этого главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов объявил, что покинет свой пост.