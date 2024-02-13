Дубль Панина помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Авангард»

«Салават Юлаев» дома обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ — 7:2.

В составе хозяев отметились Иван Дроздов, Александр Хмелевски, Александр Шаров, Ярослав Цулыгин и Данил Башкиров. Григорий Панин оформил дубль. За «Авангард» шайбу забросили Николай Прохоркин и Иван Игумнов.

После 62 матчей «Авангард» занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 86 очков. «Салават Юлаев» — третий (85 очков в 62 играх). Уфимцы гарантировали себе место в топ-4 «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 7:2 (2:1, 1:1, 4:0)

Голы: Прохоркин —16 (Жафяров, Юрчо), 3:55 — 0:1. Дроздов — 21 (Мелош), 7:07 — 1:1. Хмелевский — 27 (Дроздов), 11:57 — 2:1. Шаров — 18 (Шмелев, Алалыкин), 21:31 — 3:1. Игумнов — 9 (Прохоркин, Жафяров), 34:26 — 3:2. Панин — 2 (Орлович-Грудков, Тимкин), 46:24 — 4:2. Цулыгин — 2 (Шаров, Шмелев), 53:00 — 5:2. Панин — 3 (Пименов, Башкиров), 53:11 — 6:2. Башкиров — 8 (Дроздов, Науменков), 59:59 — 7:2.

Вратари: Самонов — Проскуряков.

Штраф: 8— 4.

Броски: 33 (9+13+11) — 43 (22+12+9).

Судьи: Акузовский, Фатеев.