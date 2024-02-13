Дубль Панина помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Авангард»
«Салават Юлаев» дома обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ — 7:2.
В составе хозяев отметились Иван Дроздов, Александр Хмелевски, Александр Шаров, Ярослав Цулыгин и Данил Башкиров. Григорий Панин оформил дубль. За «Авангард» шайбу забросили Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
После 62 матчей «Авангард» занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 86 очков. «Салават Юлаев» — третий (85 очков в 62 играх). Уфимцы гарантировали себе место в топ-4 «Востока».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 7:2 (2:1, 1:1, 4:0)
Голы: Прохоркин —16 (Жафяров, Юрчо), 3:55 — 0:1. Дроздов — 21 (Мелош), 7:07 — 1:1. Хмелевский — 27 (Дроздов), 11:57 — 2:1. Шаров — 18 (Шмелев, Алалыкин), 21:31 — 3:1. Игумнов — 9 (Прохоркин, Жафяров), 34:26 — 3:2. Панин — 2 (Орлович-Грудков, Тимкин), 46:24 — 4:2. Цулыгин — 2 (Шаров, Шмелев), 53:00 — 5:2. Панин — 3 (Пименов, Башкиров), 53:11 — 6:2. Башкиров — 8 (Дроздов, Науменков), 59:59 — 7:2.
Вратари: Самонов — Проскуряков.
Штраф: 8— 4.
Броски: 33 (9+13+11) — 43 (22+12+9).
Судьи: Акузовский, Фатеев.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|62
|41
|21
|86
|3
|Сал. Юлаев
|62
|40
|22
|85
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|63
|33
|30
|74
|6
|Трактор
|62
|33
|29
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Амур
|62
|26
|36
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|26
|36
|64
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|62
|20
|42
|51
|12
|Барыс
|62
|19
|43
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|42
|20
|87
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|63
|38
|25
|84
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|62
|31
|31
|68
|8
|Динамо Мн
|62
|28
|34
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|62
|19
|43
|45
|13.02
|12:00
|
Амур – Трактор
|5 : 3
|13.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 2
|13.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|7 : 2
|13.02
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|13.02
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|- : -
|13.02
|19:30
|
СКА – Лада
|- : -
|13.02
|19:30
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|13.02
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -