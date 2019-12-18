Галузин работал в тройке с Кормье и Азеведо

Нападающий «Ак Барса» Владимир Галузин после открытой тренировки команды рассказал о своем переходе в казанский клуб.

— Эмоции от перехода только положительные, все на высшем уровне. Это топ-команда, поэтому много говорить тут не надо, — приводит слова Галузина РИА «Новости».

— Для вас переход стал неожиданностью?

— В Магнитогорске я последнее время не играл и понимал, что, наверное, что-то произойдет. Поэтому был уже морально готов.

— В чем специфика работы с Квартальновым? Уже успели ощутить?

— Высокие скорости, все строго, по заданию. Здесь ничего такого сложного нет.

— Вы работали на льду в тройке с Кормье и Азеведо. Как у вас с английским, как взимопонимание?

— Я неплохо понимаю, но не очень хорошо говорю. Но, думаю, проблем со взаимопониманием не будет.