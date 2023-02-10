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Сегодня, 19:00

Генменеджер «Торпедо» рассказал о ходе переговоров с Алексеем Кручининым

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Алексей Кручинин.
Фото Global Look Press

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в интервью «СЭ» ответил, ведет ли клуб переговоры о продлении контракта с нападающим Алексеем Кручининым.

— Когда будете вести переговоры с Алексеем Кручининым?

— Мы еще в начале сезона обсуждали потенциальное продление, когда Кручинин еще не был на таком топовом уровне. Договорились все обсудить по окончании сезона. У некоторых игроков есть жадность, в том числе окружения, как было у одного из игроков «Торпедо», но я надеюсь, что с Алексеем будет другой случай, потому что он сознательный человек, который понимает, что у него здесь все хорошо пошло. А вопрос денег — решаемый.

— В чем секрет Кручинина?

— Кручинин — умнейший игрок и, наверное, для такого роста его личное созревание стало большим фактором. К сожалению, очень много негатива мне кидали, когда мы только обсуждали его кандидатуру и брали на просмотр, но нас не очень волнуют все истории, которые происходили с ребятами раньше. Нас интересует, как человек будет работать и вести себя здесь. От нас всегда изначально есть доверие к игрокам, а дальше кто-то его заслуживает, а кто-то — нет.

Кручинин сам захотел оказаться в команде, поэтому это не пример нашего скаутинга и нашей работы. Он сам изъявил желание перейти, а наша работа заключалась в том, чтобы убедить Ларионова, что нам нужны и такие возрастные игроки, как Кручинин, Мишарин, попробовать выстроить их диалог, чтобы в личной беседе игрок смог заинтересовать и убедить тренера в том, что он «голодный» парень и хочет чего-то достичь. Сейчас я могу только порадоваться, что такие ребята в команде есть. Это как раз один из тех игроков, который может своим опытом поделиться с молодыми и сказать им, какие ошибки допускать не стоит.

Игорь Ларионов. «Представьте, что Ларионова позовут в «Детройт». Как мы можем его не отпустить?»
Алексей Кручинин
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