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Фурх подписал контракт с минским «Динамо»

3 июля 2020, 13:59
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Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с вратарем Домиником Фурхом. Соглашение с 30-летним чехом рассчитано на 1 год, сообщает сайт минчан.

Ранее он провел три сезона в «Авангарде» и один в «Северстали», а минувший сезон отыграл в шведском «Эребру».

В составе сборной Чехии Фурх дважды ездил на чемпионат мира (2016 и 2017), а также на Олимпиаду (2018). На ЧМ-2016 голкипер провел 4 матча, в которых отразил 96 процентов бросков.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/dominik-furkh-podpisal-kontrakt-s-dinamo-minsk/

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