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Сегодня, 20:58

Форварда «Адмирала» Гутика облили водой после победного буллита в ворота «Салавата Юлаева»

Руслан Минаев
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Даниил Гутик.
Фото Скриншот видеоролика

Нападающего «Адмирала» Даниила Гутика облили водой после победного буллита в матче против «Салавата Юлаева» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Встреча завершилась победой клуба из Владивостока со счетом 2:1 Б.

Момент произошел во время флеш-интервью после игры. Видео опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 53 очка в 41 игре. «Адмирал» — 11-й (35 очков в 40 матчах).

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 42 26 16 57
2 Авангард 40 27 13 57
3 Сал. Юлаев 41 25 16 53
4 Лада 43 22 21 53
5 Ак Барс 42 24 18 50
6 Трактор 42 22 20 49
7 Автомобилист 43 22 21 49
8 Сибирь 43 19 24 45
9 Амур 42 17 25 42
10 Нефтехимик 41 15 26 38
11 Адмирал 40 13 27 35
12 Барыс 42 12 30 31
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 42 28 14 60
2 Спартак 42 27 15 58
3 Локомотив 40 26 14 55
4 СКА 41 27 14 55
5 Торпедо 42 25 17 53
6 ЦСКА 41 22 19 46
7 Северсталь 41 18 23 43
8 Динамо Мн 39 18 21 40
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 42 14 28 32
11 Витязь 42 13 29 31
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22.12 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 1 : 2 Б
22.12 17:00
Металлург Мг – Амур
 4 : 3 ОТ
22.12 19:30
Куньлунь РС – Трактор
 - : -
22.12 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
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