Форварда «Адмирала» Гутика облили водой после победного буллита в ворота «Салавата Юлаева»

Нападающего «Адмирала» Даниила Гутика облили водой после победного буллита в матче против «Салавата Юлаева» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Встреча завершилась победой клуба из Владивостока со счетом 2:1 Б.

Момент произошел во время флеш-интервью после игры. Видео опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 53 очка в 41 игре. «Адмирал» — 11-й (35 очков в 40 матчах).