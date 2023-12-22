Шайба Голдобина принесла «Спартаку» победу над минским «Динамо»

«Спартак» дома победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У красно-белых голы забивали Даниил Орлов, Егор Филин, Павел Порядин и Николай Голдобин. Последний набрал 55-е очко и повторил рекорд клуба в КХЛ.

У минчан ассистентским дублем отличился Сергей Кузнецов.

«Спартак» набрал 60 очков и по дополнительным показателям обошел «Динамо» (60 очков) в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые одержали четвертую победу подряд.

У «Динамо» прервалась победная серия из трех игр. Минчане с 40 очками — на 8-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Стась — 8 (Смирнов, Кузнецов), 12:56 — 0:1. Орлов — 2 (Ручкин, Филин), 16:45 — 1:1. Филин — 6 (Чайковски, Беляев), 23:08 — 2:1. Энас — 12 (бол., Керран, Кузнецов), 44:27 — 2:2. Голдобин — 27 (бол., Вишневский, Мальцев), 46:27 — 3:2. Порядин — 20 (п.в., Галимов, Локтионов), 59:12 — 4:2.

Вратари: Рыбар — Колосов (58:26 — 59:12).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (13+8+5) — 27 (12+5+10).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

22 декабря. Москва. МСА Лужники.