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Сегодня, 21:38

Шайба Голдобина принесла «Спартаку» победу над минским «Динамо»

Руслан Минаев
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Хоккеисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» дома победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У красно-белых голы забивали Даниил Орлов, Егор Филин, Павел Порядин и Николай Голдобин. Последний набрал 55-е очко и повторил рекорд клуба в КХЛ.

У минчан ассистентским дублем отличился Сергей Кузнецов.

«Спартак» набрал 60 очков и по дополнительным показателям обошел «Динамо» (60 очков) в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые одержали четвертую победу подряд.

У «Динамо» прервалась победная серия из трех игр. Минчане с 40 очками — на 8-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Стась — 8 (Смирнов, Кузнецов), 12:56 — 0:1. Орлов — 2 (Ручкин, Филин), 16:45 — 1:1. Филин — 6 (Чайковски, Беляев), 23:08 — 2:1. Энас — 12 (бол., Керран, Кузнецов), 44:27 — 2:2. Голдобин — 27 (бол., Вишневский, Мальцев), 46:27 — 3:2. Порядин — 20 (п.в., Галимов, Локтионов), 59:12 — 4:2.

Вратари: Рыбар — Колосов (58:26 — 59:12).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (13+8+5) — 27 (12+5+10).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

22 декабря. Москва. МСА Лужники.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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2 Авангард 40 27 13 57
3 Сал. Юлаев 41 25 16 53
4 Лада 43 22 21 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Ак Барс 42 24 18 50
7 Автомобилист 43 22 21 49
8 Сибирь 43 19 24 45
9 Амур 42 17 25 42
10 Нефтехимик 41 15 26 38
11 Адмирал 40 13 27 35
12 Барыс 42 12 30 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 43 28 15 60
2 Динамо М 42 28 14 60
3 Локомотив 40 26 14 55
4 СКА 41 27 14 55
5 Торпедо 42 25 17 53
6 ЦСКА 41 22 19 46
7 Северсталь 41 18 23 43
8 Динамо Мн 40 18 22 40
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