Лакросс-гол Шабанова принес «Трактору» победу над «Авангардом»

«Трактор» в гостях обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

У хозяев отличились Владимир Ткачев, Томаш Юрчо, Дамир Шарипзянов и Рид Буше. «Трактор» ответил голами Сергея Калинина, Александра Рыкова, Никиты Сошникова и Виталия Кравцова.

Победным для «Трактора» стал гол Максима Шабанова, забитый на 47-й минуте в стиле «лакросс».

«Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции с 79 очками. «Трактор» (70) поднялся на 4-е место, обойдя «Автомобилист».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (3:2, 0:2, 1:1)

Голы: Ткачев — 17 (Буше), 1:05 — 1:0. Юрчо — 4 (Чмыхов), 4:04 — 2:0. Шарипзянов — 8 (бол., Пьянов, Ткачев), 9:51 — 3:0. Калинин — 3 (бол., Ткачев), 12:23 — 3:1. Рыков — 6 (Ткачев), 15:42 — 3:2. Сошников — 8 (бол., Бурдасов, Дер-Аргучинцев), 24:37 — 3:3. Кравцов — 17 (Антипин, Дер-Аргучинцев), 29:31 — 3:4. Буше — 39 (Чистяков), 40:30 — 4:4. Шабанов — 22 (Ткачев), 46:49 — 4:5.

Вратари: Хомченко — Фукале.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 36 (17+7+12) — 32 (9+13+10).

Судьи: Морозов, Раводин.

28 января. Омск. G-Drive Арена.