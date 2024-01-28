Лакросс-гол Шабанова принес «Трактору» победу над «Авангардом»
«Трактор» в гостях обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.
У хозяев отличились Владимир Ткачев, Томаш Юрчо, Дамир Шарипзянов и Рид Буше. «Трактор» ответил голами Сергея Калинина, Александра Рыкова, Никиты Сошникова и Виталия Кравцова.
Победным для «Трактора» стал гол Максима Шабанова, забитый на 47-й минуте в стиле «лакросс».
«Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции с 79 очками. «Трактор» (70) поднялся на 4-е место, обойдя «Автомобилист».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (3:2, 0:2, 1:1)
Голы: Ткачев — 17 (Буше), 1:05 — 1:0. Юрчо — 4 (Чмыхов), 4:04 — 2:0. Шарипзянов — 8 (бол., Пьянов, Ткачев), 9:51 — 3:0. Калинин — 3 (бол., Ткачев), 12:23 — 3:1. Рыков — 6 (Ткачев), 15:42 — 3:2. Сошников — 8 (бол., Бурдасов, Дер-Аргучинцев), 24:37 — 3:3. Кравцов — 17 (Антипин, Дер-Аргучинцев), 29:31 — 3:4. Буше — 39 (Чистяков), 40:30 — 4:4. Шабанов — 22 (Ткачев), 46:49 — 4:5.
Вратари: Хомченко — Фукале.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 36 (17+7+12) — 32 (9+13+10).
Судьи: Морозов, Раводин.
28 января. Омск. G-Drive Арена.
|Восточная конференция
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|Автомобилист
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|32
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|70
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|29
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|И
|В
|П
|О
|1
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|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
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|36
|19
|76
|4
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|57
|33
|24
|74
|5
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|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|4 : 5
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|1 : 3
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -