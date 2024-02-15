Форвард «Трактора» Рыков — о женском внимании: «Нормальная девочка первой не напишет»

Нападающий «Трактора» Александр Рыков рассказал, как реагирует на внимание со стороны девушек.

«Да, они действительно приходят на игры, как скауты. Иногда бывает, что девушки намного старше пишут сообщения. Прям атака какая-то идет при взлете хороших игроков. Честно, стараюсь не обращать на это внимания, у меня нет соблазна. Нормальная девочка первой не напишет, наверное. Стараюсь обходить это стороной», — цитирует Рыкова Metaratings.ru.

Рыков с 2022 года выступает за «Трактор». В текущем сезоне на счету 18-летнего хоккеиста 26 матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, в которых он отметился 6 голами и 2 результативными передачами.

В 2023 году российский хоккеист был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под общим 100-м номером.