«Автомобилист» победил «Авангард»

«Автомобилист» дома обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев по два очка набрали Стефан да Коста, Алексей Макеев, Андрей Обидин и Степан Хрипунов. У гостей две голевые передачи отдал Владимир Ткачев.

«Автомобилист» набрал 76 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Авангард» проиграл второй матч подряд — 86 очков и вторая строчка таблицы «Востока».

Ранее клуб из Екатеринбурга обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ после поражения «Нефтехимика» в игре с «Сибирью» (1:2 Б).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Голы: Хрипунов — 8 (Трямкин, Обидин), 12:40 — 1:0. Спунер — 23 (Ткачев, Чистяков), 20:39 — 1:1. Шарипзянов — 9 (бол., Ткачев, Спунер), 39:15 — 1:2. Обидин — 12 (Хрипунов, Бывальцев), 42:02 — 2:2. Да Коста — 17 (Макеев), 49:56 — 3:2. Голышев — 10 (Да Коста, Макеев), 57:23 — 4:2.

Вратари: Галкин — Мишуров.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 24 (8+5+11) — 22 (11+7+4).

Судьи: Бирин, Морозов.

15 февраля. Екатеринбург. Уралец.