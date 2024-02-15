«Автомобилист» победил «Авангард»
«Автомобилист» дома обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У хозяев по два очка набрали Стефан да Коста, Алексей Макеев, Андрей Обидин и Степан Хрипунов. У гостей две голевые передачи отдал Владимир Ткачев.
«Автомобилист» набрал 76 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Авангард» проиграл второй матч подряд — 86 очков и вторая строчка таблицы «Востока».
Ранее клуб из Екатеринбурга обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ после поражения «Нефтехимика» в игре с «Сибирью» (1:2 Б).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Голы: Хрипунов — 8 (Трямкин, Обидин), 12:40 — 1:0. Спунер — 23 (Ткачев, Чистяков), 20:39 — 1:1. Шарипзянов — 9 (бол., Ткачев, Спунер), 39:15 — 1:2. Обидин — 12 (Хрипунов, Бывальцев), 42:02 — 2:2. Да Коста — 17 (Макеев), 49:56 — 3:2. Голышев — 10 (Да Коста, Макеев), 57:23 — 4:2.
Вратари: Галкин — Мишуров.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 24 (8+5+11) — 22 (11+7+4).
Судьи: Бирин, Морозов.
15 февраля. Екатеринбург. Уралец.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
|62
|40
|22
|85
|4
|Ак Барс
|62
|37
|25
|76
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|63
|33
|30
|72
|7
|Лада
|63
|29
|34
|72
|8
|Амур
|63
|27
|36
|66
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|63
|20
|43
|51
|12
|Барыс
|63
|20
|43
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|43
|20
|89
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|10
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|15.02
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 Б
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|4 : 2
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|- : -
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|- : -
|15.02
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -