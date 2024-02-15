СКА дома в Санкт-Петербурге на льду «СКА Арены» примет уфимский «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 15 февраля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию СКА — «Салават Юлаев» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 19.15 мск. Все матчи СКА в КХЛ также смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

Следите за ключевыми событиями поединка СКА — «Салават Юлаев» с помощью матч-центра «СЭ».

СКА главного тренера Романа Ротенберга находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 89 очками после 63 матчей. «Салават Юлаев» идет на третьей строчке на Востоке с 85 баллами после 62 встреч. Обе команды вышли в плей-офф КХЛ.

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