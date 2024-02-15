СКА — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
СКА дома в Санкт-Петербурге на льду «СКА Арены» примет уфимский «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 15 февраля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию СКА — «Салават Юлаев» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 19.15 мск. Все матчи СКА в КХЛ также смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.
Следите за ключевыми событиями поединка СКА — «Салават Юлаев» с помощью матч-центра «СЭ».
СКА главного тренера Романа Ротенберга находится на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 89 очками после 63 матчей. «Салават Юлаев» идет на третьей строчке на Востоке с 85 баллами после 62 встреч. Обе команды вышли в плей-офф КХЛ.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
|62
|40
|22
|85
|4
|Ак Барс
|62
|37
|25
|76
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|63
|33
|30
|72
|7
|Лада
|63
|29
|34
|72
|8
|Амур
|63
|27
|36
|66
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|63
|20
|43
|51
|12
|Барыс
|63
|20
|43
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|43
|20
|89
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|10
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|15.02
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 Б
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|4 : 2
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|- : -
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|- : -
|15.02
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -