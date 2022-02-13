Форвард «Торпедо» Гривик вернется в шведский «Лександ»

Нападающий «Торпедо» Марек Гривик вскоре перейдет в шведский «Лександ», сообщает Expressen.

30-летний игрок подпишет с клубом контракт до конца этого сезона с опцией продления еще на 3 года.

В 44 играх за «Торпедо» в КХЛ он набрал 23 (9+14) очка.

Ранее лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, распределив пары плей-офф по проценту очков. «Торпедо» в розыгрыш Кубка Гагарина не попало.

Клуб из «Нижнего Новгорода» уже покинул один легионер — в шведский «Фэрьестад» ушел защитник Теодор Леннстрем.