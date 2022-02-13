Буше пропустит матч «Локомотива» против «Ак Барса»

Нападающий «Локомотива» Рид Буше не примет участие в матче против «Ак Барса» на товарищеском турнире в Казани.

Наш состав на первый матч турнира!

Брэндон Козун сыграет впервые после возвращения в наш клуб, Максим Шалунов вернулся после травмы, ворота будет защищать Даниил Исаев.

13-м нападающим заявлен Александр Перевалов (№76).



Прямой эфир — сообществе «Ак Барса» ВКонтакте. pic.twitter.com/qkXoBKIkPL — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) February 13, 2022

Напомним, Буше получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

Ранее «Локомотив» сообщил, что Буше находится в отпуске за свой счет.