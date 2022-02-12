Защитник «Торпедо» Леннстрем вернулся в чемпионат Швеции

Защитник «Торпедо» Теодор Леннстрем подписал контракт с клубом из чемпионата Швеции «Юргорден», сообщает сайт команды.

27-летний швед в этом сезоне дебютировал в КХЛ. В 40 матчах регулярного чемпионата он набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности «минус 8».

Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о решении досрочно завершить регулярный чемпионат.