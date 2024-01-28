«Адмирал» встретится с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье, 28 января. Игра состоится в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке и начнется в 10.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Адмирал» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Встречи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платная онлайн-платформа «Кинопоиск».

Для жителей Владивостока трансляция будет доступна на телеканале «ОТВ Приморье». Начало эфира — 16.50 по местному времени. Жители Башкортостана смогут следить за игрой своей команды на телеканале БСТ, начнется трансляция — в 11.50 по местному времени.

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