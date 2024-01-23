Цыплаков оформил самый быстрый покер в истории КХЛ со старта матча

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков забросил четыре шайбы в ворота московского «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Как информирует пресс-служба лиги, это самый быстрый покер в истории КХЛ со старта матча — 26:58. Предыдущий рекорд 30:13 был установлен Максимом Якуценей («Нефтехимик») в сезоне-2009/10.

Кроме того, покер Цыплакова стал первым, в котором игрок забросил две шайбы в меньшинстве.

Для «Спартака» это второй покер в КХЛ: ранее четыре гола в одном матче забивал только Штефан Ружичка — новокузнецкому «Металлургу» в сезоне-2008/09.