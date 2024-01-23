«Авангард» победил «Северсталь», забросив шесть шайб
«Авангард» в гостях победил «Северсталь» в матче регулярного ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.
У хозяев отличились Иван Подшивалов и Валентин Пьянов. У гостей шайбы забросили Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Райан Спунер, Николай Прохоркин, Руслан Абросимов и Рид Буше, в активе готорого также две результативные передачи.
«Авангард» сохранил 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Северсталь» (61) осталась на 6-й строчке на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)
Голы: Подшивалов — 5 (Моисеев), 2:18 — 1:0. Игумнов — 5 (Чистяков, Юрчо), 15:07 — 1:1. Юрчо — 3 (Шарипзянов, Буше), 27:09 — 1:2. Буше — 38 (буллит), 39:16 — 1:3. Спунер — 18 (Юрчо, Буше), 43:28 — 1:4. Прохоркин — 13, 48:20 — 1:5. Абросимов — 11 (Лишка, Коростелев), 55:34 — 2:5. Пьянов — 10 (Холодилин, Мартынов), 57:35 — 2:6.
Вратари: Самойлов — Проскуряков.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 29 (11+7+11) — 33 (14+10+9).
Судьи: Гашилов, Раводин.
23 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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|23.01
|19:00
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Северсталь – Авангард
|2 : 6
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