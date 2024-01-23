Сергеев заявил, что СКА не хватило энергии в матче против минского «Динамо»

Защитник СКА Артем Сергеев назвал причины поражения команды от минского «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (1:2 ОТ).

«Второй период полностью проиграли. И действия спецбригад. Сами не забили в меньшинстве, в овертайме пропустили за несколько секунд до сирены в меньшинстве. Соперник был лучше, чем мы. В третьем периоде только сыграли хорошо, гол забили — импульс пошел. А так энергии у нас было маловато», — приводит «РБ Спорт» слова Сергеева.

СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции с 73 очками после 54 игр. Команда Романа Ротенберга уже после встречи с «Куньлунем» (3:1) обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.