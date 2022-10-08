Форвард «Сочи» в ярости разломал клюшку, едва не травмировав сервисмена

В концовке матча «Сибирь» — «Сочи» (3:0) форвард южан Андрей Алтыбармакян в ярости сломал клюшку, выразив таким образом недовольство за удаление до конца игры за подсечку.

Сломанная клюшка едва не нанесла травму сервисмену сочинцев.

«Сочи» с 8 очками после 15 матчей занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ.