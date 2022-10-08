«Сибирь» обыграла «Сочи» всухую и прервала серию из трех поражений подряд

«Сибирь» обыграла «Сочи» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

В составе хозяев дублем отличился Владимир Бутузов, еще одна шайба на счету Дмитрия Овчинникова.

«Сибирь» прервала свою серию из трех поражений подряд, команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 18 очками в 17 матчах. «Сочи» идет на последней, 11-й строчке в таблице Западной конференции с 8 очками.

«Сибирь» проведет следующий матч на своем льду против «Адмирала» 11 октября. «Сочи» предстоит сыграть дома против «Нефтехимика» 13 октября.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Бутузов — 6 (Чайковски, Основин), 5:56 — 1:0. Бутузов — 7 (бол., Бек, Пьянов), 27:33 — 2:0. Овчинников — 1 (Чайковски), 30:30 — 3:0.

Вратари: Красоткин — Третьяк.

Штраф: 8 — 37.

Броски: 33 (14+11+8) — 26 (4+9+13).

Судьи: Васильев, Ромасько.

8 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 5479 зрителей.