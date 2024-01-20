Форвард СКА Воробьев заявил, что находится в предвкушении переезда на новую арену

Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал переезд петербургской команды на «СКА Арену».

«Приятная новость. Хочется уже играть на «СКА Арене». Я на новой арене еще ни разу не был. Я в предвкушении переезда. Только по видео новую арену видел. По разговорам знаю, что там все замечательно. Спрашивали ли у игроков, когда лучше переезжать на новую арену? Нас не спрашивали. Но, думаю, отталкивались в первую очередь от болельщиков, чтобы была возможность большему числу людей приходить на наши матч, поддерживать СКА. Нам это очень важно», — приводит слова Воробьева «Спорт День за Днем».

18 января СКА объявил, что в феврале проведет 5 матчей на новом стадионе. Первой игрой на «СКА Арене» станет встреча с «Сочи» 11 февраля.