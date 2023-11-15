Форвард СКА Гальченюк оценил победу команды над «Ак Барсом»
Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал, что думает о победе над «Ак Барсом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Хоккеист стал автором результативной передачи на Валентина Зыкова в концовке третьего периода.
— Мы знали, что будет плотная игра. Сложный соперник, нам надо было играть в своем стиле, контролировать эмоции. В середине второго периода мы начали перехватывать инициативу. «Ак Барс» — хорошая команда, но мы должны были гнуть свою линию и вырывать победу.
— Что самое сложное при адаптации в КХЛ? Как тебе уровень лиги?
— Бывают некоторые моменты и детали. КХЛ уровнем выше АХЛ, хороший уровень, получаю удовольствие от игры здесь, — цитирует Гальченюка Metaratings.ru.
СКА в сезоне-2023/24 после 29 игр набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» — 5-й на «Востоке» с 38 очками в 30 играх.
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