Форвард системы СКА Танков, получивший травму шейных позвонков, в среду был прооперирован

Форвард «СКА-Невы» Кирилл Танков вчера был прооперирован.

Как сообщает пресс-служба клуба, операция прошла успешно, о сроках восстановления говорить рано.

По информации «СЭ», приблизительный срок восстановления 20-летнего хоккеиста — около года.

В понедельник, 5 сентября, на 25-й минуте матча Первого этапа ВХЛ — Кубка Шелкового пути между «Динамо» (СПБ) и «СКА-Невой», Танков после столкновения с Мальцевым получил травму шейных позвонков.