Защитник «Салавата Юлаева» Мухамадуллин назвал фаворитов КХЛ сезона-2022/23
Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал, что думает о фаворитах ранее стартовавшего сезона КХЛ-2022/23.
— Назовите фаворитов предстоящего сезона.
— Я не знаю, какие будут фавориты. У всех команд постоянно меняется состав. Выделять кого-то в начале сезона, думаю, нелогично, как даже и в конце сезона. Думаю, даже когда начнётся плей-офф, все равно не будет видно и никому не будет понятно, кто фаворит.
По ходу минувшего сезона про ЦСКА все писали, что у них провалы. В итоге они завоевали Кубок — и все рот закрыли. Думаю, в данный момент на кого-то ставку делать не стоит.
В прошлом сезоне победителем Кубка Гагарина стал ЦСКА, обыграв в финале «Металлург» (4:3).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|3
|3
|0
|6
|2
|Витязь
|3
|3
|0
|6
|3
|Спартак
|3
|3
|0
|6
|4
|СКА
|3
|3
|0
|6
|5
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|6
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|7
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|8
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|9
|Куньлунь
|3
|1
|2
|3
|10
|Торпедо
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|3
|0
|3
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|2
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|3
|Сал. Юлаев
|3
|1
|2
|3
|4
|Металлург
|3
|1
|2
|3
|5
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|2
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Трактор
|3
|1
|2
|2
|9
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|11
|Авангард
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
|8.09
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|8.09
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|8.09
|19:30
|
Торпедо – Автомобилист
|- : -
Новости