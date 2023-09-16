Андреофф: «Потенциал Войнова был виден уже в фарм-клубе «Лос-Анджелеса»

Новичок «Сибири» Энди Андреофф, выступавший в системе «Лос-Анжелеса» c 2012 по 2018 год, в интервью «СЭ» поделился впечатлением от игры с Вячеславом Войновым за фарм-клуб «Кингз».

— Вы пересекались в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» с Войновым. Уже тогда видели, что растет приличный защитник?

— Да, его потенциал был виден уже тогда. У него был очень хороший бросок, классное плавное катание. Все понимали, что он должен заиграть в «Лос-Анджелесе».

— «Лос-Анджелес» Рона Хекстолла и Дэрилла Саттера был идеальной системой для силовых игроков.

— Сто процентов! Эта система очень подходила для меня. Тогда такие игроки здорово подходили команде. Мне очень понравился период в «Лос-Анджелесе». Вынес из него только положительные воспоминания.

— Многие игроки прошлогоднего «Калгари» говорили, что чуть ли не ненавидят Саттера.

— (Улыбается.) Саттер — хороший тренер, который выигрывал Кубок Стэнли. У него отличное резюме. Да, его подход отличается от других тренеров. Так что, тут либо нужно принимать его, либо искать другую систему.