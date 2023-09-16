Канадец Андреофф сравнил болельщиков «Сибири» с фанатами «Вегаса» и «Монреаля»
Нападающий «Сибири» Энди Андреофф в интервью «СЭ» рассказал, какое впечатление у него оставляет новая арена новосибирцев.
— Новая арена «Сибири» напоминает энхаэловские?
— Да, определенно она похожа на дворцы в НХЛ. Не назову какой-то конкретный аналог, но схожести точно есть. Здесь отличные раздевалки и мастерские. Ну и, конечно, в Новосибирске невероятные болельщики. По громкости их точно можно сравнить с фанатами в Вегасе и Монреале.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|6
|1
|5
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
Результаты / календарь
6.09
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19.09
20.09
21.09
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|- : -
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