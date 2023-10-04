Форвард «Салавата Юлаева» Кулемин считает, что хоккей зрелищнее футбола

Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин рассказал, чем хоккей, по его мнению, отличается от футбола.

«Я считаю, что мне, как профессиональному хоккеисту, неправильно сравнивать два вида спорта. Каждый вид спорта уникален и тяжел по-своему. Везде получают травмы, везде есть своя специфика. Хоккей, по моему мнению, более силовой, контактный и зрелищный. Конечно, тяжело судить о другом виде спорта. Каждый — профессионал в своем деле, выкладывается в нем на максимум», — цитирует Кулемина Metaratings.ru.

37-летний Кулемин является двукратным чемпионом мира (2012, 2014). Он выступал в НХЛ за «Торонто» и «Айлендерс». В 2018 году хоккеист вернулся в Россию, где до 2021 года играл за «Металлург», а затем перешел в «Салават Юлаев».