Защитник «Салавата» Мерфи считает, что Мухамадуллин готов для игры в Северной Америке

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мерфи поделился мнением по поводу игры российского защитника Шакира Мухамадуллина после матча с «Ак Барсом» (1:2)

— Что скажете о своем постоянном партнере Шакире Мухамадуллине, который в аренде из «Нью-Джерси»?

— Он классный, молодой игрок. Неплохо знает язык, хорошо общаемся с ним. На льду он делает меня лучше, а я его. Поэтому у нас с ним такая пара — сплав молодости и опыта. Думаю, он вполне созрел для игры в Северной Америке, если потребуется, то буду рад ему помочь словом и делом, — цитирует Мерфи Metaratings.ru.