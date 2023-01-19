Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:22

Защитник «Салавата» Мерфи считает, что Мухамадуллин готов для игры в Северной Америке

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мерфи поделился мнением по поводу игры российского защитника Шакира Мухамадуллина после матча с «Ак Барсом» (1:2)

— Что скажете о своем постоянном партнере Шакире Мухамадуллине, который в аренде из «Нью-Джерси»?

— Он классный, молодой игрок. Неплохо знает язык, хорошо общаемся с ним. На льду он делает меня лучше, а я его. Поэтому у нас с ним такая пара — сплав молодости и опыта. Думаю, он вполне созрел для игры в Северной Америке, если потребуется, то буду рад ему помочь словом и делом, — цитирует Мерфи Metaratings.ru.

«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.

Райан Мерфи
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Австралийцу не дали развернуть флаг России после победного матча Медведева на Australian Open
Фанат из Австралии, у которого отобрали российский флаг, хочет прийти на матч Australian Open с флагом Сербии
ФСБ возбудила дело о шпионаже против американца за сбор биологической информации
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галиев: «Надеюсь, Радулов в каждом матче будет набирать очки и помогать «Ак Барсу»

Форвард «Салавата» Дроздов назвал «Ак Барс» командой мастеров
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 53 40 13 84
2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 53 31 22 69
4 Торпедо 51 32 19 68
5 Динамо М 52 30 22 68
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 52 20 32 51
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 51 6 45 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 51 30 21 68
2 Сибирь 53 32 21 68
3 Металлург 52 29 23 66
4 Авангард 51 31 20 66
5 Ак Барс 52 28 24 64
6 Сал. Юлаев 52 27 25 63
7 Адмирал 53 27 26 60
8 Трактор 52 22 30 51
9 Амур 51 22 29 50
10 Нефтехимик 52 23 29 49
11 Барыс 53 22 31 48
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 17:00
Трактор – Барыс
 - : -
19.01 19:30
Северсталь – СКА
 - : -
19.01 19:30
Торпедо – Локомотив
 - : -
19.01 19:30
Динамо М – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости