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Форвард московского «Динамо» Моисеев дисквалифицирован на два матча

15:59
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СДК КХЛ дисквалифицировала на два матча форварда московского «Динамо» Дмитрия Моисеева, сообщает официальный сайт лиги.

Сообщается, что хоккеист наказан за нарушение статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею») в матче с «Сибирью» (0:1). Также игрок получит денежный штраф.

Также был рассмотрен эпизод матча «Локомотив» — «Ак Барс» (0:4). Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Эмиля Галимова по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок на борт») и подвергнуть его денежному штрафу.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/09/457531.html

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