Форвард московского «Динамо» Моисеев дисквалифицирован на два матча

СДК КХЛ дисквалифицировала на два матча форварда московского «Динамо» Дмитрия Моисеева, сообщает официальный сайт лиги.

Сообщается, что хоккеист наказан за нарушение статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею») в матче с «Сибирью» (0:1). Также игрок получит денежный штраф.

Также был рассмотрен эпизод матча «Локомотив» — «Ак Барс» (0:4). Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Эмиля Галимова по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок на борт») и подвергнуть его денежному штрафу.

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