Форвард «Динамо» О'Делл дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Динамо» Эрика О`Делла после игры с «Локомотивом», сообщает пресс-служба лиги.

Железнодорожники победили в выездном матче со счетом 5:2.

В этом сезоне 33-летний канадец провел 13 матчей за «Динамо» и набрал 13 (8+5) очков.

«Локомотив» с 22 очками лидирует в Западной конференции КХЛ. «Динамо» отстает от ярославцев на два очка и идет вторым на «Западе».