Мартемьянов: «Не скажу, что у «Сибири» все совсем плохо, но результат очень удручает»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (0:3).

«Мы безобразно начали матч. Сразу же удаление, сразу пропущенные голы, смена вратаря. Команда играла совершенно не в тот хоккей, который мы наметили на собрании перед матчем. Не выполняется игровое задание, люди позволяют себе многие вольности. На выезде и дома «Сибирь» — две совершенно разные команды. Будем с этим бороться. Слава богу, что сменщик Сятери Антон Красоткин находится в боевой форме. Он был единственным, кто бился до конца и показал хороший уровень игры. А к полевым игрокам большие вопросы — по самоотдаче, по характеру. Такому сопернику, как «Торпедо», нельзя давать фору в три шайбы. Команда мастеровитая и очень быстрая, мы к этой игре не были готовы. Соперники очень здорово блокируют игрока, который садится в прессинг. Их защитники спокойно из-под прессинга выходили. Поэтому было задание, что если мы не цепляемся, то нужно играть от обороны. Но оборона в средней зоне у нас была, мягко говоря, дырявая. Когда идешь в борьбу, нужна страсть и умение. Это не обязательно силовые приемы. Это элементарное подбитие клюшки — и шайба у тебя; а мы туда не слишком активно лезли. Не скажу, что все совсем плохо, но результат очень удручает», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили Зият Пайгин, Кенни Агостино и Энди Миле. Два очка набрал Марек Хривик (0+2). Свой второй шатаут в КХЛ оформил голкипер «Торпедо» Петр Кочетков.