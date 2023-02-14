Форвард «Автомобилиста» Да Коста: «Сожалею, что дал волю эмоциям и приношу извинения оператору»
Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста прокомментировал эпизод с ударом оператора в матче с «Амуром» (2:3).
— Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражен из-за того что мы уступали в счете. С другой стороны, мне было не совсем понятно, может ли человек настолько близко подъезжать к команде во время проведения важного тайм-аута. Поэтому и произошла эта ситуация, за которую еще раз прошу прощения, — цитирует пресс-служба клуба Да Косту.
В нынешнем сезоне 33-летний француз провел за «Автомобилист» 48 матчей и набрал 52 (18+34) очка.
«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Амур» располагается на 8-й строчке — 67 очков.
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Адмирал – Ак Барс
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