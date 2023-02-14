Епанчинцев — о матче с «Автомобилистом»: «Было огромное желание сегодня победить»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«С нашей стороны надо было сыграть попроще против таких мастеровитых соперников, но ребята старались, было огромное желание сегодня победить, они заслужили победу за счет этого старания. Гребенкин болеет, ждем его!» — цитирует пресс-служба КХЛ Епанчинцева.

«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Амур» располагается на 8-й строчке — 67 очков.