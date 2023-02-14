КХЛ, матчи 14 февраля: «Динамо» в гостях у «Спартака», «Адмирал» — «Ак Барс»

14 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Московское «Динамо» отправится в гости к «Спартаку» и другие встречи.

КХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 14 февраля (время начала — московское):

12.00. «Амур» — «Автомобилист»

12.30. «Адмирал» — «Ак Барс»

19.00. «Торпедо» — «Сибирь»

19.30. «Спартак» — «Динамо»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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