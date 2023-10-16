«Амур» объявил, что оштрафует хоккеиста Хохлачева за прыжок на чужую машину
Пресс-служба «Амура» опубликовала заявление клуба по инциденту с форвардом команды Александром Хохлачевым.
«ХК «Амур» считает неприемлемым поведение игрока Александра Хохлачева и приносит извинения болельщикам. В клубе созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению. От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок.
Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачева и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь Клуба.
Впереди у «Амура» серия сложнейших матчей. У Александра Хохлачева будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков", — говорится в заявлении.
В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска. Сообщалось, что «Амур» собирался провести внутреннее расследование инцидента.
В текущем сезоне форвард провел в КХЛ 16 игр и набрал 9 (3+6) очков. Александр не забивал уже 13 матчей подряд.
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Торпедо – Северсталь
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|16.10
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