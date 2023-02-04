Форвард «Амура» Гребенкин заявил, что команда должна играть лучше
Нападающий «Амура» Никита Гребенкин прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Чем можете объяснить столь успешную игру «Амура» в последние 17 матчей? У нас была и остается хорошая команда, мы работаем до конца, кусаем любого соперника. А почему пять поражений — это успешно? Мы должны играть лучше. Самое главное на данный момент, что у нас есть хорошие шансы зайти в плей офф. Возвращаясь к вашему вопросу, скажу что пять поражений — это не так уж и успешно, если учитывать амбиции нашей команды. Чем отличались игры с «Авангардом»? В этой игре был плохой второй период с нашей стороны, проиграли его, пропустив две шайбы. Надо было возвращаться с 0:2, и мы знали, что у нас есть силы это перебороть, переработать и победить. Если вспоминать, то в прошлой игре меня мой партнёр Сергей Дубакин вывел 1 в 0 с вратарем, а в этой игре не получилось. Не скажу, что игры сильно отличались. Хорошие, важные две победы», — приводит слова Гребенкина Metaratings.ru.
«Амур» занимает восьмую строчку в Восточной Конференции, набрав 63 очка в 59 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|ЦСКА
|58
|37
|21
|80
|3
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|4
|Локомотив
|60
|35
|25
|78
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|59
|24
|35
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|59
|33
|26
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|59
|28
|31
|61
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
|4.02
|10:00
|
Амур – Авангард
|3 : 2
|4.02
|17:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -