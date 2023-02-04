Форвард «Амура» Гребенкин заявил, что команда должна играть лучше

Нападающий «Амура» Никита Гребенкин прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Чем можете объяснить столь успешную игру «Амура» в последние 17 матчей? У нас была и остается хорошая команда, мы работаем до конца, кусаем любого соперника. А почему пять поражений — это успешно? Мы должны играть лучше. Самое главное на данный момент, что у нас есть хорошие шансы зайти в плей офф. Возвращаясь к вашему вопросу, скажу что пять поражений — это не так уж и успешно, если учитывать амбиции нашей команды. Чем отличались игры с «Авангардом»? В этой игре был плохой второй период с нашей стороны, проиграли его, пропустив две шайбы. Надо было возвращаться с 0:2, и мы знали, что у нас есть силы это перебороть, переработать и победить. Если вспоминать, то в прошлой игре меня мой партнёр Сергей Дубакин вывел 1 в 0 с вратарем, а в этой игре не получилось. Не скажу, что игры сильно отличались. Хорошие, важные две победы», — приводит слова Гребенкина Metaratings.ru.

«Амур» занимает восьмую строчку в Восточной Конференции, набрав 63 очка в 59 матчах.