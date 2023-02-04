Воронков отправится в «Коламбус» после того, как «Ак Барс» завершит сезон

Как стало известно «СЭ», нападающий Дмитрий Воронков отправится в «Коламбус» после того, как «Ак Барс» завершит сезон.

Планируется, что 22-летний нападающий подпишет контракт новичка с клубом НХЛ.

В нынешнем сезоне россиянин набрал 20 (12+8) очков в 46 играх регулярного чемпионата. Всего в КХЛ на счету Воронкова 200 матчей (с учетом плей-офф), в которых он записал на свой счет 76 (38+38) баллов.

«Коламбус» выбрал Дмитрия на драфте-2019 под общим 114-м номером.