Епанчинцев — о победе над «Авангардом»: «Невыразительная игра с нашей стороны»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2).

«Невыразительная игра с нашей стороны. Особенно второй период. Радует, что нашли проявили командный дух, удалось донести до ребят, да они и сами все понимали. Добавили в агрессии, в движении. Счет говорит сам себя. Забросили три шайбы, выиграли в основное время. Достали те эмоции, который позволили сегодня победить», — приводит пресс-служба клуба слова Епанчинцева.

«Амур» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции с 63 очками в 59 матчах. «Авангард» идет на четвертой строчке с 72 очками в 59 играх.