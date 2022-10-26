Лукоянов: «Хоккей — коллективная игра, поэтому только все вместе мы сможем вылезти из этой ямы»
Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал, что команде поможет выбраться из кризиса.
«Это должна быть коллективная работа. Хоккей — коллективная игра, поэтому только все вместе мы сможем вылезти из этой ямы», — приводит слова Лукоянова пресс-служба официального сайта клуба.
Сегодня, 26 октября «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4). Это девятое поражение команды в последних 10 встречах.
На данный момент «Ак Барс» расположился на 7-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|22
|20
|2
|41
|2
|ЦСКА
|21
|14
|7
|31
|3
|Динамо М
|22
|14
|8
|31
|4
|Локомотив
|22
|13
|9
|29
|5
|Торпедо
|21
|13
|8
|27
|6
|Спартак
|24
|11
|13
|27
|7
|Витязь
|23
|11
|12
|27
|8
|Северсталь
|23
|9
|14
|23
|9
|Динамо Мн
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|24
|8
|16
|19
|11
|Сочи
|20
|3
|17
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|23
|16
|7
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|31
|3
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|31
|4
|Сибирь
|23
|12
|11
|26
|5
|Барыс
|23
|11
|12
|23
|6
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
|22
|9
|13
|22
|8
|Авангард
|22
|9
|13
|20
|9
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|10
|Трактор
|22
|8
|14
|19
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
Результаты / календарь
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
|26.10
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|3 : 0
|26.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|4 : 1
|26.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь
|5 : 3
|26.10
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|26.10
|19:30
|
СКА – Нефтехимик
|- : -
|26.10
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
Новости