Лукоянов: «Хоккей — коллективная игра, поэтому только все вместе мы сможем вылезти из этой ямы»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал, что команде поможет выбраться из кризиса.

«Это должна быть коллективная работа. Хоккей — коллективная игра, поэтому только все вместе мы сможем вылезти из этой ямы», — приводит слова Лукоянова пресс-служба официального сайта клуба.

Сегодня, 26 октября «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4). Это девятое поражение команды в последних 10 встречах.

На данный момент «Ак Барс» расположился на 7-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка.