Форвард «Ак Барса» Кагарлицкий прокомментировал слухи об обмене
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» спокойно отреагировал на вопрос об уменьшении игрового времени и возможном обмене.
— Знаю, что вас очень беспокоят слухи о том, что вы чуть ли не первый кандидат на обмен. А вы человек, склонный к самокопанию.
— Не скрою, один день я подумал над этой ситуацией. Было некомфортно. Но потом отпустил ее. У меня контракт, я играю. Мне нравится в Казани, меня все устраивает. У нас хорошая команда, которая претендует на что-то. Ну чего копаться, куда-то лезть? В настоящим момент у меня хорошее играющее звено, партнеры поддерживают, мне с ними комфортно взаимодействовать. А лезть из кожи, что-то кому-то доказывать? Я уже достаточно взрослый для этого. Но работать все равно придется много.
— Обстановка в раздевалке все равно ведь нервная?
— Не почувствовал. Не слышал, чтобы кто-то общался с тренерами по поводу игрового времени.
— Летом у вас была операция.
— Реабилитация. Я три недели провел в Германии, занимался восстановлением в Москве. Но все безо льда. Кататься начал только перед самыми сборами. Но это все было запланировано: залечивал старую травму. В следующем году сделаю так же. Отмечу, что сейчас нахожусь в нормальном состоянии. Каждый год прохожу обследование, доктор отмечает, что с каждым годом состояние становится лучше.
— Получается, вы только молодеете?
— Да! Ха-ха! Череповецкий Бенджамин Баттон.
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